Sabem este Jair Bolsonaro que endossa o ataque feito por Silas Malafaia aos generais do Alto-Comando? Isso tem história. O artigo que segue foi publicado nesta página no dia 31 de julho de 2019. O governo Bolsonaro tinha apenas setes meses. A pandemia ainda não tinha chegado, mas Jair já barbarizava. O parágrafo final, premonitório, é este:

"As Forças Armadas brasileiras correm o risco de ver enlameada de novo a sua honra depois de um esforço para separar o joio do trigo, para distinguir do banditismo uma história que é também meritória."

Pois é. Leiam ou releiam a íntegra.

*

O presidente Jair Bolsonaro é uma figura especialmente patética porque sente saudade da tortura que não praticou, das sevícias que não impôs aos adversários, da repressão de que não fez parte. Alimentava, é verdade, ambições terroristas, golpistas, quiçá homicidas, quando militar, mas não chegou a realizá-las. Ficou no esboço. Reportagem da revista "Veja", de outubro de 1987, informa que o capitão Bolsonaro e um parceiro, Fábio Passos, chegaram a planejar a explosão de bombas em quarteis e na adutora do Guandu, que abastece o Rio. Seria uma forma de demonstrar o descontentamento com os vencimentos pagos pelo Exército e de pressionar o então ministro da Força, Leônidas Pires Gonçalves.