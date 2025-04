Em entrevista à revista "Oeste" concedida ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro endossou o discurso do pastor Silas Malafaia nestes termos:

"Não vou repetir aqui porque sou capitão do Exército, né? Fiquei muito triste não com o Malafaia, mas com as verdades que ele falou. Realmente é revoltante a gente ouvir isso daí. Ele fala: 'Ninguém quer dar um golpe nenhum, não, mas o que está acontecendo é isso' e se dirigiu aí a algumas autoridades fardadas". Vamos lembrar o que disse Malafaia.