Desequilibrado, exagerado e ideológico. E outra penca de adjetivos se poderia juntar ao parecer do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), que pede a cassação do mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), aprovado no Conselho de Ética por 13 a 5. No dia 16 de abril do ano passado, Braga se desentendeu com Gabriel Costenaro, um militante do MBL, e o chutou nas dependências da Câmara. É evidente que não endosso a reação do deputado.

Acho, sim, que ela é incompatível com o decoro parlamentar. Mas esperem aí: antes da cassação, existem outas punições possíveis, duas bem gravosas: censura verbal ou escrita; suspensão de prerrogativas regimentais e suspensão do exercício do mandato por até seis meses. As duas últimas, a exemplo da cassação, só podem ser aplicadas com o apoio da maioria absoluta da Câmara.