Há um julgamento em curso no plenário físico do Supremo que parece nos remeter para as calendas e que, efetivamente, joga luzes em trevas do passado, mas também ilumina o presente e o futuro. Diz respeito ao perdimento antecipado de bens que compõe as cláusulas do acordo de delação premiada de executivos da Odebrecht. Edson Fachin, o relator, votou para a execução imediata da medida. Gilmar Mendes, o decano da Corte, num voto alentado, se opôs. A íntegra está aqui.

O que significa, afinal, "perdimento antecipado de bens"? O adjetivo da expressão se traduz assim: antes do trânsito em julgado. Para Fachin, se o procedimento fazia parte do acordo, não se cuida de evocar os fundamentos da presunção de inocência ou do devido processo legal.