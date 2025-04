Se uma obstrução intestinal vira uma questão nacional ou, ainda, categoria política ou de pensamento, tenho de escrever a respeito. E começo este texto expressando votos: que Jair Bolsonaro se recupere plenamente! Até porque os que podem torcer para que tudo dê errado para ele é gente que não tem muito apreço pela democracia. "É sério, Reinaldo?" É, sim! Não me importa muito a extrema-direita que grita e vocifera. Eu me ocupo mais daquela que pensa. Pensa mal, mas pensa. Vamos lá? O ex-presidente foi transferido do hospital Rio Grande, em Natal, para o DF Star, em Brasília, um ente de ponta na área, com profissionais idem. E não se está aqui a censurá-lo por isso. Ao contrário até: havendo condições para tanto e dada a importância que ele tem na política, que receba o que a medicina lhe puder oferecer. Como é um golpista fanático, lamento que tantos aprovem a sua atuação, mas jamais o censurarei por buscar o melhor para a sua saúde, à diferença do que faziam e fazem suas milícias digitais com Lula ou com Dilma por terem se tratado no Sírio-Libanês.