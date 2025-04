James Bond foi para o sacrífico em "OO7 - Sem Tempo para Morrer" (2023). Os fãs da franquia ficaram abalados, mas nem tanto. Um outro assumirá as suas funções. O ator Daniel Craig já havia deixado claro ser hora de passar o bastão. Aquele "smoking" nunca mais! Que um jovem na casa dos 30 assuma o lugar. Se o agente sempre estará a serviço da Coroa e dos bons valores, convém indagar: e com a Igreja Católica, vai acontecer o quê? Ninguém sabe direito, mas se pode dizer que esse não era um tempo para morrer. Havia um ideal? Não. Mas o real colhe um mundo cheio de perigos. A palavra "papa" não virou metáfora por acaso: "o maior especialista em sua área", "o número um do debate" entre uma infinidade de outros ou ainda "a voz mais qualificada e inquestionável em determinada matéria". Não há no mundo, com comando unitário — ainda que Donald Trump sonhe grande (alerta de ironia) — nada que se iguale à Igreja Católica em tamanho, influência, representação mundo afora, inserção na sociedade e mesmo influência política.