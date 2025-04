Chantagem escancarada: líder do PL ameaça usar emendas para enforcar Motta O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) decidiu que é chegada a hora de chantagear em cena aberta o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ou bem faz este o que ele quer — o "ele" compreende um concerto de vontades reacionárias —, ou haverá rompimento, com desdobramento nas emendas. O bolsonarismo radical aposta num caminho perigoso. Se Motta ceder, acaba a sua gestão, e ele vira boneco de mamulengo de Sóstenes e afins. Qual é o ponto? Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo