A Primeira Turma do Supremo retoma hoje o julgamento da "cabelereira Débora", que participou dos ataques golpistas às respectivas sedes dos Três Poderes. Os cretinos, os lenientes e os que desprezam a democracia dizem que ela apenas escreveu uma frase com batom numa estátua. Conhecem a minha posição e, por mim, a condenação de 14 anos, conforme votos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, será mantida. Além de Fux, ainda não votaram Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Será que se trata de um ponto de inflexão nas condenações? Não. Para tanto, é preciso que haja um instrumento. Qual? A revisão judicial pertence ao nosso ordenamento jurídico, mas é feito caso a caso. Qualquer saída diferente depende da votação de um texto no Congresso. Mas qual? No julgamento que tornou réus os golpistas do primeiro lote, a que pertence Jair Bolsonaro, Fux resolveu entregar-se a divagações sobre tipos penais — tentativa de golpe e tentativa de abolição do estado de direito seriam crimes autônomos?; a tentativa seria mesmo um crime? — e sobre a suposta severidade das penas. E usou o caso da cabeleireira — tornada celebridade, heroína e mártir pelos bolsonaristas — como exemplo. Ele já havia pedido vista e teceu considerações sobre a suposta dureza das penas. A mulher já se encontra em prisão domiciliar. Estava em preventiva. Ainda que condenada a 14 anos e ainda que volte para a cadeia, deixará a prisão no ano que vem em razão da progressão da pena — progressão, diga-se, permanentemente fustigada pela extrema direita.