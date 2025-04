O ministro Flávio Dino, do Supremo, deu um prazo de 48 horas para o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), explicar o "Orçamento Paralelo da Anistia". Traduzindo a palavra e seu contexto para a língua dos fatos: o deputado quer patrocinar a impunidade com dinheiro das emendas. É evidente que perdeu decoro, limite, noção. Se puser em prática o que promete, vai inaugurar a sistematização da prostituição da vontade; vai transformar as comissões presididas pelo PL em casa de exploração do lenocínio parlamentar. Existe um acordo das comissões com o presidente da Câmara que consiste no seguinte: os partidos que as presidem destinam 30% das emendas de comissão que cabem a cada uma, e os outros 70% são distribuídos proporcionalmente entre as demais legendas pela Presidência da Casa. Sóstenes está inconformado com o fato de Hugo Motta (Republicanos-PB) ter conseguido o apoio da maioria dos líderes para adiar a votação da urgência daquela aberração a que chamam anistia.