Tanta água passou por baixo da ponte, não é?, incluindo tramoia para dar um golpe de estado, e eis que o Arenão da ditadura está de volta, agora na democracia, que sobreviveu. Por obra de quem mesmo? Ah, claro! Do Supremo Tribunal Federal e daqueles que estavam no campo oposto ao de Jair Bolsonaro. Quantos foram os líderes da direita que tiveram a coragem de realmente quebrar lanças contra as tentações golpistas? Nos 40 anos da redemocratização e nos 37 da Constituição, um frentão partidário se junta com o objetivo explícito, declarado — ao menos para as elites —, de pôr fim a um esboço, a uma manifestação muito tímida, de estado de bem-estar social rascunhado pela Carta de 1988. Progressistas e União Brasil anunciaram ontem a formação de uma federação. O grupo tem tal gigantismo que acomoda, por enquanto, até o risco de que tudo dê errado. É tudo muito grande: 109 deputados federais; 14 senadores; 1.343 prefeitos; seis governadores; R$ 953,8 milhões em Fundo Eleitoral e R$ 197,6 milhões em Fundo Partidário, em números de 2024. Empata com o PL e PSD no Senado. No resto, os bravos serão primeiros em tudo.