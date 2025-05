Jair Bolsonaro troca o palco de sua tragicomédia da vida real. Deixou o hospital DF Star neste domingo. Melhor assim. Estamos quase todos na torcida por sua plena recuperação. Os únicos que querem um mártir de suas próprias escolhas desastradas e desastrosas é a extrema direita. Para ela, o mito morto — e mitos, só os há nessa condição — vale muito mais do que o vivo, que junta a fabulação à mentira e trava as articulações eleitorais do campo reacionário. "Está dizendo que o mal de Bolsonaro era cascata, Reinaldo?" Eu não! Até onde sei, a situação era realmente delicada e ainda inspira cuidados especiais. Espero que os médicos o tenham convencido a fazer a coisa certa. E, claro!, que eles próprios optem pelo melhor caminho. No boletim médico de sexta, informavam que não havia previsão da alta. No domingo, lá estava ele, felizmente, a acenar para seguidores na porta do hospital. No sábado, o paciente expôs nas redes a foto do abdômen aberto. "Imagens fortes", como alertaram os sites noticiosos. Antes, houve a exposição da sutura. "The show must go on"...