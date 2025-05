Um debate perigoso está posto na praça. As consequências podem ser muito ruins para o Brasil. A extrema direita já começou a fazer o serviço porco de sempre. Imaginem um país em que terroristas controlassem áreas de algumas cidades, determinassem a rotina de presídios e contassem com a mão de obra barata de milhares de jovens e adolescentes... Mais: atuariam também no comércio de combustíveis, investiriam no setor imobiliário e contariam até com fintechs... Quem quer investir nesse lugar? Do que falo? Vamos ver.

A comitiva do Departamento de Estado dos EUA que veio ao Brasil, já sabemos, não tem como alvo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, nem está aí para cuidar da... Como é mesmo que os extremistas de direita chamam a tentativa de golpe de estado? Ah, lembrei: "nossa liberdade". No caso, a dita-cuja consistiria em lhes facultar a licença e os meios para que, em nome dos seus valores, eles destruíssem os nossos. É estúpido assim. Eduardo Bolsonaro, aquele deputado republicano do Texas, alardeou que era esse o intuito do grupo chefiado por David Gamble, razão por que se reuniria com seu irmão senador, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e com seu pai, Jair. A embaixada americana no Brasil desmentiu: o intuito da viagem é tratar dos esforços conjuntos dos dois países no combate ao narcotráfico e ao terrorismo.