A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta, por 315 votos a 143, uma das maiores aberrações de sua história, buscando livrar de ação penal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e, creiam, todos os outros réus -- incluindo, claro!, Jair Bolsonaro -- por, entre outros crimes, tentativa de golpe de estado. Vários fatores concorreram para isso, e dois se destacam:

- a articulação dos bolsonaristas, que seriam beneficiários da intentona frustrada e continuam a tramar vinganças contra o Supremo;

- um cálculo malandro e oportunista dos que esperam, doravante, apelar sempre aos pares para, a despeito do que façam, incluindo a lambança com emendas, se colocar acima da lei e da Constituição -- vale dizer: acima do sistema de Justiça. Assim, seu único limite seria a Suprema Corporação. Com a impunidade garantida, imaginem aonde isso daria. Já se viram antes absurdos por ali. Como o de ontem, dada a sua escandalosa ousadia, acho que não.