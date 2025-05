Leão 13: mudar os ricos contra o socialismo. E Leão 14? Contra a barbárie Na mística católica, o Espírito Santo inspira os cardeais a fazer a melhor escolha para a cristandade e para a Igreja. No mundo dos homens, onde o escrutínio se dá, não se viu pomba nenhuma. Só uma das gaivotas que atormentam há muitos anos a vida dos romanos posava, no seu papel de impostora, para os cinegrafistas ao lado da chaminé da Capela Sistina. Tenha sido o Santo Espírito o intercessor, tenha sido alguma mente humana a articular o cardeal Robert Prevost como o sucessor de Francisco, o colégio de cardeais tomou uma decisão prudente. Dada a origem agostiniana — e ele fez referência em sua fala inicial à obra "Cidade de Deus", de Santo Agostinho —, o novo Sumo Pontífice encarna a convicção de que, por intermédio da fé, os fiéis podem se livrar dos vícios próprios da "cidade dos homens". Mas, ao responder por qual nome queria ser chamado e anunciar "Leão 14", foi como se dissesse: "A fé salva almas, mas a intervenção humana, ainda que tocada pela luz divina (para os que creem, claro!), pode salvar o mundo. E é claro que teremos de falar de Leão 13. Aquele, como este, viveu o limiar de uma nova era. Qual será o conteúdo da "Rerum Novarum" do Sumo Pontífice que assume em 2025? Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo