O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu não resistir à pressão do PL e apresentou uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) contra a decisão tomada pela Primeira Turma do Supremo, que sustou apenas parte da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). O relator, por prevenção, será o ministro Alexandre de Moraes. Ou Motta não foi devidamente instruído por sua assessoria jurídica sobre as implicações da ação ou, quem sabe?, dou o benefício da dúvida, enxerga muito longe e está se livrando de diabólicos sortilégios futuros. Vamos ver. No dia 7, para escândalo do bom senso — e, em parte, o próprio presidente da Câmara o admite —, a Casa decidiu, por 315 votos a 143, suspender o andamento de toda a ação penal contra Ramagem (PL-RJ), embora, segundo dispõe a Constituição, só pudessem fazê-lo no caso de dois dos cinco crimes que lhe são imputados. Os valentes foram adiante: aprovaram a sustação de toda a ação penal contida na Petição 12.100. Vale dizer: todos os outros 33 denunciados (21 já são réus) seriam beneficiados por um dispositivo que protege apenas parlamentares. É uma patuscada.