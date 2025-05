Quem disse que água mole em pedra dura não surte efeito muito além do clichê? Está na vida; está numa ode de Horácio, com o mar Tirreno contra as pedras vulcânicas; está na música "Tempo Rei", de Gil: "Agua mole/ pedra dura/ tanto bate que não restará nem pensamento". Tanto fez o bolsonarismo, tanto insistiu, tanto confrontou o que parecia inamovível — a adesão, depois da redemocratização, da imprensa ao pensamento democrático — que eis aí o golpismo alçado à condição de categoria de pensamento. A direita liberal está morta. Mesmo depois da derrota, os golpistas jamais desistiram de reivindicar o estatuto de um dos lados do debate, de uma das visões de mundo aceitáveis, de uma das leituras da realidade. Como o Supremo venceu o embate contra as tentações tirânicas e impôs os valores consagrados pela Constituição de 1988, com os fascistoides amargando derrotas em série no tribunal, então a muitos pareceu, inclusive a setores do jornalismo, que o bolsonarismo pode ser um aliado tático contra supostas ambições hegemônicas da Corte. Outro dia, um desses rematados imbecis voltou a atribuir a Rui Barbosa o que nunca escreveu sobre "a pior ditadura ser a do Judiciário"...