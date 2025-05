O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para adiar o início do depoimento das testemunhas apontadas pela Procuradoria Geral da República na ação penal sobre a tramoia golpista. Nesta segunda, será ouvido, entre outros, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Em depoimento à PF, ele confirmou ter participado, em companhia dos outros chefes militares, de "reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno e que Bolsonaro apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos como GLO (Garantia da Lei de Ordem), estado de defesa e estado de sítio." Disse mais: um dos encontros se deu no dia 7 de dezembro. Na ocasião, estava presente Filipe Martins, assessor para assuntos internacionais, que apresentou um documento que ficou conhecido como "minuta do golpe", encontrado depois no celular de Mauro Cid.