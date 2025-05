O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, depôs nesta segunda como testemunha na ação penal sobre a tramoia golpista. Foi um dos nomes indicados pela Procuradoria Geral da República. Algo estranho pode ter acontecido entre os depoimentos prestados à PF, corroborado por provas, e o que tentou fazer ontem, o que motivou uma advertência do ministro Alexandre de Moraes: técnica, necessária, pontual. À Polícia, o militar da reserva tinha sido0 inequívoco sobre a investida de Jair Bolsonaro contra o resultado da eleição de 2022. Ontem, tentou flertar com a tese de que o ex-presidente buscava, inicialmente ao menos, uma saída constitucional para ignorar a vontade expressa nas urnas, como se isso fosse possível. Ao perceber que se encalacrava, recuou. Antes que avance, cumpre lembrar algumas disposições do Código de Processo Penal. - Artigo 203: "A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado (...) e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.":

- Artigo 206: "A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor (...)";

- Artigo 342: incorre em crime de falso testemunho quem fizer "afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade".