No dia em que Carlos de Almeida Baptista Jr., ex-comandante da Aeronáutica, confirma, em depoimento ao STF, a tramoia golpista de Jair Bolsonaro, com alguns dados adicionais ao que se sabia — fez-se até um "brainstorm" para se neutralizarem os demais membros do STF no caso de alguns deles serem presos —, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, numa fala breve, afirmou à Comissão de Relações Exteriores da Câmara que o ministro Alexandre de Moraes pode ser enquadrado na chamada "Lei Magnitsky", que o proibiria, entre outras coisas, de entrar naquele país. Eduardo Bolsonaro, licenciado do seu mandato de deputado e morando no Texas, puxou a comemoração do bolsonarismo nas redes. Está lá, consta que sustentando pelo pai, com o propósito declarado de cavar punições ao magistrado brasileiro.

Um breve relato sobre as circunstâncias. Foi indagado a respeito pelo republicano Cory Lee Mills, que acusou o ministro de perseguir a oposição, incluindo jornalistas e cidadãos comuns, e de estar preparando a prisão de Jair Bolsonaro. Avançou com outra afirmação e duas indagações: "Essa repressão se estende além das fronteiras do Brasil, impactando indivíduos em solo norte-americano. O que você pretende fazer? Você consideraria sanções ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, sob a Lei Global Magnitsky?"