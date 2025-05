O ex-comunista do Brasil e hoje bolsonarista Aldo Rebelo só não vai esperar pelas desculpas de Alexandre mais do que esperou pelo socialismo porque, obviamente, não terá pela frente as décadas que teve militando nas hostes de esquerda. O alinhamento com esse campo ideológico lhe rendeu postos de vulto: presidente da Câmara; ministro das Relações Institucionais; ministro dos Esportes, Ciência e Tecnologia e ministro da Defesa. Por alguma razão, suas utopias — ou, sabe-se lá, distopias — encontraram um abrigo no peito de Jair Bolsonaro. "E você, Reinaldo, não mudou?" Ah, também, como toda gente, estou sujeito a vicissitudes históricas, a circunstâncias que não são de minha escolha — para citar um autor que ele já pode ter apreciado um dia, na hipótese de que o tenha —, mas uma coisa é certa: anuência com golpistas e com discursos afascistados, bem, isso nunca me colheu. Nem há chance de acontecer. E não! Não vou aqui debater a rebeldia reacionária de um ex-comunista. Tenho mais o que fazer. Minha questão é bem outra. Com todas as vênias, ou sem nenhuma, é tolice ou má-fé a conversa de que Alexandre de Moraes pode ter exagerado na audiência da sexta-feira, quando lembrou ao sr. Rebelo que ele poderia ser preso por desacato se seguisse na toada em que vinha. Resolveu negar o teor golpista de reuniões a que não estava presente, das quais existem testemunhos de dois comandantes militares, além de provas materiais.