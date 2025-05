Há uma "metafísica influente" — a expressão é de Umberto Eco — a unir o espetáculo de cafajestagem, misoginia e racismo que colheu ontem a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) na Comissão de Infraestrutura do Senado e as manifestações insanas do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, tornado queridinho em certos ex-setores da imprensa — ou setores da ex-imprensa, sei lá. Como essa estupidez a que chamam "polarização" tomou conta do debate, a defesa de fundamentos elementares da civilização e da boa educação logo se confundem com extensões do lulismo, e, como a tarefa de alguns "gigantes" do pensamento é praticar a "isenção", então se flerta abertamente com a barbárie, abrem-se os microfones para seus representantes e arautos, sob o pretexto de praticar a pluralidade. É um troço assombroso.

Escolham o assunto: julgamento dos golpistas, PEC da Segurança Pública, isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil, alguma forma de regulação das redes, preservação do meio ambiente... Ainda que um "progressista" esteja dizendo apenas o óbvio — como no caso da PEC da Segurança —, há que se garantir, de maneira acrítica, a versão do edificante pensamento dos hunos — com as vênias aos hunos, hein?, que emprego como clichê, já que não eram tão "hunos" assim... Não por acaso, adivinhem se Eduardo não saiu em defesa dos agressores de Marina...