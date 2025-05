Não vi nem li nenhum dos supostamente fanáticos defensores da liberdade de expressão a pregar o direito que teria o tal Poze do Rodo de fazer a apologia do narcotráfico, de uma facção do crime organizado, do confronto armado. Em tempo: o problema do rapaz parece não ser apenas a apologia do crime — que é crime, ora vejam (Artigo 287 do Código Penal)! A Polícia o acusa de vínculo objetivo com o Comando Vermelho e diz ser ele peça do que chama "narcocultura". O vídeo produzido pelos policiais peca pelo excesso de, digamos, estética do pavor e pela falta de dados mais objetivos. Falo disso daqui a pouco. Sigamos. Ao entrar no sistema prisional, a Secretaria de Administração Penitenciária preenche um formulário em que o preso declara o que lá se chama "Ideologia Declarada". As opções são estas:

- Neutro

- A.D.A

- T.C.P

- CV

- Federal Estrangeiro

- Servidor Ativo

- Ex-servidor

- LGBTQIA+

- Milícia