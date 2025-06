Perceberam? A despeito de tanta pressão e de armações para todos os gostos, a ação penal contra os golpistas avança, e o grupo dos oito, a que pertence Jair Bolsonaro, que arquitetou a tentativa de golpe de estado, entre outros crimes, deve ser julgado no fim do terceiro trimestre ou início do quarto. A chance de o ex-presidente comer o peru de Natal na cadeia é grande. A gente teve de engolir muito sapo até que ele se encontrasse com o seu justo destino. O ministro Alexandre de Moraes marcou para a próxima segunda o início dos depoimentos dos planejadores da intentona golpista. O primeiro a falar será Mauro Cid porque celebrou a colaboração premiada. Faz sentido. Ao se defender das imputações que lhe são feitas, não há como não acabar acusando se não todos, ao menos a maioria dos outros sete. Logo, estes falam por último e em ordem alfabética. É o devido processo legal em funcionamento.