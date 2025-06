O ministro André Mendonça, do Supremo, entra no segundo dia da leitura do seu voto nas duas ações que tratam da constitucionalidade do Artigo 19 do Marco Civil da Internet. Vamos ver como ele termina. Começou mal. Muito mal. Mas que diabos, afinal, está em julgamento? A possibilidade de as redes serem responsabilizadas na esfera civil por aquilo que está em seus canais, ainda que o conteúdo seja gerado por terceiros — e quase sempre é.

O que diz mesmo o tal Artigo 19? Reproduzo:

"Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário."