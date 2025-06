Confissão de Bolsonaro sobre grana a Eduardo pede sua prisão preventiva já Não estou aqui a evocar o testemunho de ninguém, tampouco de Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro. Se eu poderia eventualmente, falo por hipótese, invejá-lo nos transes da remuneração — adaptando Bocage —, não tenho como fazer o mesmo nos transes da ventura. Deve ser muito difícil advogar para um hipossuficiente, digamos, moral. Sem contar as suas burrices táticas e estratégicas. O cara está de tal sorte acostumado a fazer o que lhe dava na telha — na certeza estúpida que alimenta sobre a própria sapiência e sobre o devido processo legal — que sai por aí a falar pelos cotovelos. O defensor do ex-presidente sabe que conta agora apenas com a eventual boa-vontade de Alexandre de Moraes para que seu constituído não tenha a prisão preventiva decretada — coisa que eu faria antes que o galo desse o terceiro canto. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo