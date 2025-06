Os ataques à juíza Bárbara de Lima Iseppi, que condenou o sedizente humorista Leo Lins a oito anos, três meses e nove dias de cadeia e ao pagamento de R$ 303.600 de multa são, antes de mais nada, ignorantes — porque, bem..., ignoram a lei — e injustos porque em desconformidade com a Justiça. Em muitos aspectos, remetem ao velho hábito, bastante arraigado no Brasil, de sobrepor interesses de uma corporação aos do conjunto da sociedade. Evocam, ademais, os tempos, como diria o próprio condenado, em que "negros tinham emprego garantido", sob o chicote dos seus senhores. E terei de evocar Joaquim Nabuco. De todo modo, acalmem-se os insatisfeitos: a deputada Caroline de Toni (PL-SC), presidente da CCJ, uma bolsonarista renhida, empenhada em censurar professores em sala de aula, já se apresentou em socorro dessa gente toda: ela anunciou um projeto de lei que pretende mudar a Lei 7.716, de combate ao racismo e outros preconceitos. Caroline mobilizará o bolsonarismo em defesa da "liberdade de expressão". Parabéns, gente boa! Se o troço for aprovado, negros, gays, mulheres e outras minorias se tornarão mais vulneráveis, mas sairá fortalecida a cidadela dos humoristas que precisam escarnecer da pessoas já humilhadas para ter graça. Se assim for, outros grupos pegarão carona no enfraquecimento da proteção.