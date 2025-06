Começa hoje, às 14h, a fase dos depoimentos dos réus do primeiro grupo da pessoas acusadas de tentativa de golpe de estado, entre outros crimes. Essa é a turma dos graúdos, a que pertence Jair Bolsonaro. Além dele, integram a patota Mauro Cid, que se tornou delator; os generais da reserva Augusto Heleno, Paulo Sergio Nogueira e Walter Braga Netto; o ex-ministro da Justiça Anderson Torres; Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin, e o almirante Almir Garnier, também da reserva. O ex-presidente prometeu que nada será como antes depois de sua fala. Será? Cid abre os trabalhos justamente porque fez a delação. Como há a possibilidade de comprometer os demais, estes serão interrogados depois. É parte do correto sistema de garantias que há no Brasil. Os depoimentos estão previstos em cinco sessões, até sexta. Se necessário, outras serão marcadas. Os réus falarão em ordem alfabética. Jair será o sétimo. Não é permitido que conversem entre si, mas as respectivas defesas podem dirigir perguntas a qualquer depoente.