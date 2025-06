O depoimento de Mauro Cid foi devastador para Jair Bolsonaro, embora alguns fanáticos estejam a comemorar. Cada maníaco com suas... manias. Três momentos merecem destaque. O primeiro dispensa explicações. O ex-ajudante de ordens confirmou que o então presidente alterou pessoalmente a primeira versão da minuta do golpe, retirando outras autoridades da lista de prisões, mantendo apenas o nome de Alexandre de Moraes. E esboçou um fragmento de frase: "O resto..." Moraes emendou com ironia: "Ao resto, foi concedido habeas corpus". Mais tarde, Cid se refere ao general Estevam Teophilo, que chefiava o Comando das Forças Terrestres. Reproduzo o trecho. O depoente e Moraes estão a falar sobre a atuação de Teophilo: