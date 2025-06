Os bolsonaristas nas redes tiveram frêmitos verdadeiramente gozosos ontem com o desempenho do ministro Luiz Fux no depoimento de Mauro Cid. Não era obrigatório, mas ele decidiu participar. Deu-se o seguinte diálogo: FUX - E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, na qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar a minuta do estado de defesa, do estado de sítio etc e tal. Esse documento foi assinado?