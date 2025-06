Como cantou Milton, o Nascimento das origens, em parceria Ronaldo Bastos, haverá limites paras as redes sociais, e "sei que nada será como antes amanhã". A farra como a conhecemos acabou, ainda que venhamos a ficar longe do ideal. Mas lhes conto uma coisa que não é novidade: já me acostumei a ficar longe do que deve: estando na trilha certa e olhando para frente, atentos aos barulhos que nos cercam, está bem, desde que possamos caminhar. Cristãos como eu são renitentes e nunca se cansam. Sempre esteve claro que demorará até que, como em I Coríntios 13:12, "nos vejamos face a face". Paulo sabia das coisas. Já são sete votos em favor da responsabilidade civil das "big techs", conforme querem a Constituição e o Código Civil Brasileiro, nos Artigos 186, 187 e 927. A aberração do Artigo 19 do Marco Civil da Internet, que excepciona apenas as "big techs" da responsabilidade civil, já é letra morta. São sete votos inequívocos a reconhecer a primazia do nosso arcabouço legal sobre a fantasia de nefelibatas, alguns de aluguel, e de reacionários: Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Há diferenças de entendimento entre eles, e será preciso construir uma tese. Edson Fachin pediu mais tempo e deve apresentar seu voto no dia 25. Torço para entender o que ele quer. Nem sempre acontece. Às vezes, tropeço na sua sintaxe. Mas lá vou eu: tenho a esperança de um dia entender até o Espírito Santo a falar línguas estranhas. Mesmo sabendo que não acontecerá.