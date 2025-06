Tarcísio de Freitas (Republicanos) resolveu mostrar que é ainda mais, digamos, antigo e tradicionalista do que seu, até aqui, chefe político: o falso Messias e verdadeiro Jair, o tal Bolsonaro. Se este frequentemente se compara a Jesus, o governador de São Paulo preferiu se ligar ao tempo mítico, onde estariam as suas raízes: associou a sua missão e as suas escolhas a Abraão e a Moisés. É evidente que tamanha ousadia supõe grandes ambições. Nos dois casos, trata-se de se ver como aqueles com os quais o próprio "YHWH" - o nome impronunciável de Deus — falava diretamente. Um sinal de que se tem, com efeito, em altíssima estima. Moisés não tinha tamanho amor próprio, como se verá.