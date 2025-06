Golpe de Flávio, silêncio dos indecentes e o livro "A Anatomia do Fascismo" O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ameaçou, sem temor nem reservas, o país com um golpe de Estado caso um aliado de seu pai seja eleito, indulte os golpistas e o STF decida o óbvio: a medida é inconstitucional. Nesse caso, afirmou, a única saída é a força. Só há uma maneira de o Executivo forçar o Judiciário a fazer o que não quer. E qual foi a reação? Analistas, ou destroços morais afins, fizeram um esforço para oferecer uma leitura benigna do que afirmou o político. Ele estaria, segundo um dos delírios, apenas admitindo as dificuldades de haver um indulto. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo