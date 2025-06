Dois políticos que deveriam estar na cadeia representam, neste momento, um "risco existencial" para a humanidade, não é mesmo? Benjamin Netanyahu precisa do conflito permanente para não ter de enfrentar na Justiça a sua própria biografia. E, como se sabe, a responsabilidade do governo no ataque terrorista praticado pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023 está sob investigação e não tem explicação aceitável. A Inteligência israelense consegue mapear pés-de-chinelo que saem do Brasil para se encontrar com supostos intermediários do Hezbollah, mas se mostra incapaz de antever e impedir um atentado daquela magnitude. Netanyahu segue o mesmo. Seu governo, neste momento, mantém um acordo operacional com facínoras do ISIS — sim, do Estado Islâmico — na Faixa de Gaza para que ajudem a combater o Hamas. Alguns verão aí a lógica da guerra. É só a delinquência travestida de pragmatismo. Como "pragmático" ele foi durante todo o tempo em que desmoralizou Mahmoud Abbas, demoliu casas de palestinos na Cisjordânia, ergueu novos assentamentos e apoiou ações terroristas de colonos judeus contra a população local. O outro, de que falo, obviamente é Donald Trump, o sedicioso, aquele que prometia em debates e em entrevistas:

"Eu acabarei com todas as crises internacionais que o atual governo criou, incluindo a horrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a guerra causada pelo ataque a Israel; ambas nunca teriam acontecido se eu fosse presidente".