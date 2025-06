As acareações havidas nesta segunda entre Mauro Cid e Braga Netto e entre Anderson Torres e Freire Gomes constituíram casos exemplares de muito barulho por nada. O efeito pretendido pela defesa do general enroscado — o pretender é livre; o juiz não precisa ser coadjuvante da estratégia — foi antevisto e evitado por Alexandre de Moraes, o relator. Não se tem a imagem com que se pretendia inundar as redes. Vamos ver. Cada um dos lados manteve a sua versão. O general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, disse que a minuta que lhe foi apresentada em 7 de dezembro de 2022 era semelhante àquela encontrada depois na casa de Torres. Este, por sua vez, descartou relação entre uma coisa e outra. Braga Netto negou que tenha dado dinheiro a Cid para um dos folguedos do golpismo. Reunião havida em sua casa com militares nada teria a ver com a tramoia golpista. O tenente-coronel manteve a sua versão.