O Supremo retoma hoje a votação sobre a responsabilização civil das redes sociais. Na verdade, o que está em julgamento é a constitucionalidade ou não do Artigo 19 do Marco Civil da Internet, que define:

"Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário."

Tal artigo é um dos mais notórios exemplos na legislação brasileira de redação capenga e privilégio disfarçado de propósito nobre. Sob o pretexto de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, promove-se o vale-tudo que acaba por calar e esmagar pessoas. As redes compõem o único ente no Brasil que está livre da responsabilização civil por danos causados a terceiros. Não se preservaram nem a liberdade de expressão nem o direito fundamental à reparação. Os criminosos, no entanto, fazem a festa.