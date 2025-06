O despudor que tomou conta do Congresso Nacional é assombroso. Tudo lhe parece permitido, especialmente em tempos em que uma das antenas da sociedade que se dedicavam à vigilância do seu trabalho — refiro-me à imprensa — está obcecada, na quase totalidade, por tornar inviável a reeleição de Lula. As redes sociais têm um peso maior na formação da opinião pública, eu sei, mas o jornalismo profissional ainda serve como um elemento de certificação. Resultado: se já existe um bode expiatório para pagar os pecados, os outros bodes podem pastar à tripa forra. E como pastam! Vamos ver. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nas redes sociais às 23h40 de anteontem que poria em votação nesta quarta o PDL que derrubou o decreto do IOF. Às 23h42, o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas e um dos dirigentes da Federação Progressista — o outro é Antônio Rueda, que comanda o União Brasil —, repassou a mensagem de Motta para a sua rede de contatos. Mal teve tempo de digitar a retransmissão com os endereços.