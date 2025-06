A esta altura, os senhores da guerra das redes sociais devem estar refletindo com os seus botões:

"Preferimos ouvir faroleiros e vendedores de terrenos na Lua a dar atenção às vozes da prudência e rejeitamos a evidência de que operávamos à margem da Constituição e do Código Civil Brasileiro. Em vez de torpedear, por intermédio de parlamentares e lobistas, as tentativas honestas de regulação das redes, deveríamos ter dialogado. O documento que sai agora do Supremo é muito mais exigente do que tudo aquilo que rejeitamos com a truculência dos que exercem um poder que ser quer incontrastável, apesar da cascata de que éramos paladinos da liberdade de expressão." Pois é...