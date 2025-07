Li artigos e editoriais apontando que Lula é quem mais tem a perder com um suposto "nós contra eles", que teria decidido pôr em prática, e isso é dito ou escrito num tom que vai do aconselhamento rabugento à mais severa reprimenda, como se o presidente tivesse, sei lá, anunciando que, se vencer a eleição, pretende impor soluções "à força". Que eu me lembre, este foi Flávio Bolsonaro, falando em nome do pai. Alguns dos que se comportam agora como os Catões de Lula ficaram com o bico bem fechado. Essa gente pode não ter lá uma moral muito elevada, mas tem lado. Ademais, se Lula vai mesmo quebrar a cara e se estes, de que falo, torcem para que quebre — e assim é — só lhes resta, então, fazer votos para que o petista faça o que consideram errado. Ou perdi alguma coisa? Também o raciocínio lógico anda em baixa, não é mesmo? Mas cumpre indagar: Lula está investindo no "nós contra eles"?