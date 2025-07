Já escrevi e falei dezenas de vezes, talvez o número passe da centena: Jair Bolsonaro nunca escondeu o que pretende. Sei que essa, digamos, lealdade ao próprio pensamento pode até se confundir com honestidade em certos nichos. Falso. Suas pretensões políticas são fundadas em mentiras grotescas. Vamos ver. No evento micado na Avenida Paulista, neste domingo, ele não escondeu a intenção de montar um estado paralelo para atropelar as instituições. Leiam o que afirmou:

"Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Tarcísio, quando eu falo isso, tem outros 50% para o Republicanos, para o PSD, pro PP, MDB, União Brasil... Se vocês me derem isso, não interessa onde eu esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais do que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara. Lá no Senado, nas sabatinas, nós decidiremos quem prosseguirá nessa missão ou não. Nós indicaremos os integrantes das agências, nós escolheremos, e não o presidente [da República], o presidente do Banco Central e todo o seu secretariado. Nós seremos os responsáveis pelo destino do Brasil. Então o recado: não quero isso para perseguir quem quer que seja; não quero isso para revanchismo; eu quero isso pelo futuro do meu Brasil. E digo mais: nem eu preciso ser presidente. O Valdemar [Costa Neto] me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês".