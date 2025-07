Além do óbvio, não há muito a dizer, mas é preciso que exista quem o faça. Bolsonaro voltou a passar mal, segundo o seu entorno, e vai tirar o mês de julho para descansar. A mulher do ex-presidente e pré-candidata à Presidência, Michelle Bolsonaro, divulgou um comunicado assinado pelos médicos que cuidam do marido, em suas redes. Diz assim: "Comunicamos que o senhor Jair Bolsonaro permanecerá em repouso domiciliar durante o mês de julho com o objetivo de garantir a completa recuperação de sua saúde após cirurgia extensa e internação prolongada, episódio de pneumonia e crises recorrentes de soluços, que dificultam a sua fala e alimentação.

Durante esse período, ele ficará afastado de suas atividades habituais, incluindo agendas públicas e atividade político-partidária, retornando tão logo esteja plenamente restabelecido.

Agradecemos pela compreensão e apoio de todos.

Atenciosamente,

Dr. Claudio Birolini, Cirurgião-Geral

Dr. Leandro Echenique, Cardiologista"