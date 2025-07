Mesmo com o establishment da mídia majoritariamente contra o governo, sei lá se por ideologia, conveniência ou ambos, descobrimos existir uma elite do Congresso que não é apenas reacionária e autoritária: também tem o queixo de vidro, incapaz de sustentar o embate que ela própria provocou sem gritar "falta!" quando encontra resistência. Bom é se esconder atrás de parte considerável de uma cobertura jornalística preguiçosa e antipobre, que se limita a tonitruar: "Cortem gastos!", sem nunca dizer, afinal de contas, onde se deve operar a amputação. No salário mínimo? Na aposentadoria? Na Saúde? Na Educação? Cortar, afinal de contas, o quê? Sem contar as pesquisas amigas, sempre prontas a antecipar o resultado da eleição de 2026, com candidato já escolhido. Só falta encomendar o terno da posse e combinar com Jair Bolsonaro...