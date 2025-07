Vamos à carta de Donald Trump a Lula ponto a ponto. E se verá que a conclusão que vai no título deste texto é inescapável: Jair Bolsonaro é um Bozo de aluguel do presidente norte-maericano, cujo texto segue em vermelho. Meus comentários seguem em preto. E vou indicar um filme.

"Prezado Sr. Presidente:

Conheci e tratei com o ex-Presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-Presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!"

É inequívoco que o texto faz uma deferência a Jair Bolsonaro, e creio que o ex-presidente esteja muito grato por isso. As decisões tomadas no âmbito da Ação Penal a que ele responde foram tomadas pelo Judiciário. Como o Brasil é uma democracia, o chefe do Executivo nada poderia fazer a respeito ainda que quisesse. Mas, corretamente, nem quer nem pode. Isso não cabe num regime democrático.

"Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos (como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura SECRETAS e ILEGAIS a plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro), a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta."

Não há, como é universalmente sabido, razões técnicas para aplicar essas sanções. As relações comerciais do Brasil com os EUA são superavitárias para eles. De 2009 até agora, o saldo negativo para o nosso país é de US$ 88,61 bilhões.

Chamemos, no entanto, a atenção para as razões alegadas até esse ponto da carta: ele diz que a aplicação da taxa se deve "em parte" ao caso Bolsonaro ("ataques contra eleições livres!"), em parte às punições aplicadas às redes. Dado de pornografia política explícita e adicional: uma das empresas punidas por, no Brasil, desrespeitar leis brasileiras pertence ao empresário Donald Trump.

Insista-se: segundo diz, só "em parte" as taxas se devem a uma espécie de desagravo a Bolsonaro. Sigamos com o Agente Laranja.