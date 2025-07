Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação do Governo, a quem não conheço, pode ser vítima — ele que se cuide! — de, deixem-me ver como chamar, "crise de identidade especular": aquela que a gente tem diante do espelho: "Mas, afinal, quem é esse que me olha?". Ou, ainda, vou continuar aqui a imaginar "psicologices", uma "crise de identidade por alteridade" — nesse caso, ele se indagaria: "Mas, afinal, o que pensam de mim?". Por que digo isso?