Quando Donald Trump tomou posse, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), meteu o boné do movimento "Maga" na cabeça, exaltando as vitudes do presidente norte-americano. Depois que começou a sanha tarifária do malucão, calou-se. Em palestras ao mercado financeiro, tem preferido cantar as glórias de Javier Milei. Ainda não disse, caso eleito presidente aqui, se pretende cortar as aposentadorias, fazer demissão em massa e mandar os Estados e suas respectivas dívidas às favas, como fez seu mais recente ídolo. Mas é fato que acha muito bacana o que está em curso na Argentina. Ontem, aprontou mais uma.

No bolsonarismo radical, sua reputação não é das melhores porque resta evidente que articula a candidatura à Presidência, embora jure a Jair Bolsonaro que não. Nesse universo muito particular, Eduardo Bolsonaro vinha com algumas cabeças de vantagem em razão de seus esforços para que o governo Donald Trump imponha sanções ao ministro Alexandre de Moraes — o que, por óbvio, representaria uma investida contra o Judiciário brasileiro e contra a nossa soberania. Para os bobos, uma lembrança: solidarizar-se com um líder estrangeiro alvo de um processo, como Lula fez com Cristina Kirchner, embora eu discorde da iniciativa, é coisa distinta de ameaçar um país, como Trump fez com o Brasil.