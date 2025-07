O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Paulo Figueiredo, que se identifica como "jornalista no exílio", se julgam na condição de dar um ultimato ao Supremo, ao Poder Executivo e às empresas brasileiras. Ou bem atuam segundo os seus desígnios, ou punições maiores virão a todos aqueles que resistirem às suas determinações. Vivem a sua hora do espanto. Em uma "nota conjunta à imprensa", como chamaram, manifestam-se como porta-vozes do que o editorial do Estadão classificou de prática mafiosa de Donal Trump. Nos termos do jornal, insuspeito de viés esquerdista:

"Não há outra conclusão a se tirar dessa mixórdia: trata-se de coisa de mafiosos. Trump usa a ameaça de impor tarifas comerciais ao Brasil para obrigar o País a se render a suas absurdas exigências." Fingindo ignorar os termos da própria carta de Trump, que evidencia, sem meias palavras, que usa Jair Bolsonaro apenas como um pretexto para tentar arrancar concessões do Brasil, ambos têm a ousadia de escrever:

"Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão -- especialmente online -- e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder.

Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar -- especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores.

Restam três semanas para evitar um desastre. É hora dos (sic) responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária."