Vejam a que depravação Jair Bolsonaro reduziu a direita brasileira. Como resta, no entanto, evidente, ninguém se reduz a tal estado de miséria moral sem ter uma alma já corrompida. Os ditos "conservadores brasileiros", no fim das contas, eram mesmo esse amontoado de degradados degradantes, incapazes de defender seu próprio país de uma agressão porque caudatários das vontades de um golpista. Convenham: há uma certa surpresa nos ambientes em que se respira a política. Não se esperava que essa gente pudesse ir tão longe. Não é o meu caso, observo: sempre conto que os valentes farão o pior. E nunca me decepcionam. Então não é verdade que os golpistas começaram a desfilar seu charme por aí, eficazes hortelões a encontrar ouvidos e penas dispostos a veicular a sua versão da história? "Ah, é importante que falem para que, afinal, saibamos o que pensam". Sei. Muitos, no entanto, foram além do registro e começaram a se tornar verdadeiros entusiastas da escolástica golpista. Sob o pretexto da pluralidade, suas barbaridades começaram a ganhar um certo ar de normalidade.