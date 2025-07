Tarcísio de Freitas conseguiu ser a principal vítima política das absurdas sanções de Donald Trump ao Brasil. O governador de São Paulo virou o "I Juca Pirama" da política brasileira. No poema de Gonçalves Dias, um guerreiro tupi pede para ser poupado da morte (a expressão significa "aquele que deve morrer") pelo inimigo timbira porque diz que precisa cuidar do pai velho e cego. Este, no entanto, amaldiçoa o filho por sua suposta covardia e lhe diz: "Possas tu, isolado na terra,/ Sem arrimo e sem pátria vagando,/ Rejeitado da morte na guerra,/ Rejeitado dos homens na paz,/ Ser das gentes o espectro execrado". No texto, as coisas se ajeitam para o jovem indígena, que tem a oportunidade de demonstrar não ter pedido clemência por falta de coragem. Com Tarcísio, não sei como será. Convenham: nestes tempos, até o passado anda bastante instável... O futuro, nem se diga. De "pré-presidente" — era o primeiro na história do Brasil a gozar dessa singular condição —, tornou-se, em poucos dias, um zumbi da direita. Tentou ser moderado para os moderados e radical para os radicais. Resultado: os moderados acham que ele é um radical, e os radicais, que é um moderado. E, nos dois casos, apontam o que entendem ser sua covardia. É preciso ser meticuloso na inabilidade para alcançar tal condição.