Em nome das contas e da clareza, que Lula vete o aumento do nº de deputados O presidente Lula tem até esta quarta para sancionar, vetar ou nada fazer com o projeto aprovado pelo Congresso que eleva o número de deputados de 513 para 531. Segundo leio, deve deixar para que o próprio Poder Legislativo promulgue a decisão, hipótese legal quando o chefe do Executivo se abstém de dizer "sim" ou "não". Entendo os seus motivos. Os dias andam tensos, é verdade, por razões internas e externas. Mas acho que as coisas chegaram a um ponto que demandam clareza. O presidente é contrário à elevação do número de parlamentares. Assim, deveria dizer "não", até porque a última palavra não será sua. Se fizer questão de elevar o número de deputados, os senhores congressistas podem derrubar seu veto. Já o fizeram tantas vezes contra o interesse dos brasileiros! Por que não mais uma? Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo