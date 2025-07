Na carta absurda e malcriada que tornou pública como se a estivesse endereçando a Lula, o presidente dos EUA, Donald Trump, havia afirmado, depois de cantar as glórias de Jair Bolsonaro e anunciar tarifas de 50% para os produtos brasileiros:

"(...) devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da Seção 301 sobre o Brasil." E se deu início à investigação. O que é isso mesmo? Comunicado divulgado pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) explica:

"Hoje, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre o Brasil, nos termos da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. A investigação buscará determinar se atos, políticas e práticas do Governo Brasileiro relacionados ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; tarifas preferenciais injustas; interferência anticorrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal são irracionais ou discriminatórios e oneram ou restringem o comércio dos EUA."