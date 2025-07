Sim, o governo venceu o embate no caso do IOF, que marcou, sem dúvida, um ponto de inflexão em setores importantes da sociedade sobre a avaliação que fazem do governo e do Congresso. Vocês encontram a íntegra da decisão de Alexandre de Moraes, do STF, aqui. Comecemos pelo mais importante: em essência, o ministro atendeu ao pedido do governo no caso da Ação Declaratória de Constitucionalidade e afirmou a regularidade das decisões sobre a elevação da alíquota de IOF. Só invalidou, e a própria Fazenda esperava que o fizesse, a cobrança do imposto no caso do chamado "risco sacado". Moraes reiterou ainda a inconstitucionalidade do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que havia tornado sem efeito as decisões do do Executivo a respeito.

O que é "risco sacado" mesmo? É quase uma duplicata. As diferenças são pequenas o bastante para que se dispensem minudências em favor da clareza. A empresa X compra da empresa Y e fica lhe devendo R$ 100. A empresa Y, a pedida da empresa X, decide antecipar o recebível, mediante, claro!, alguma vantagem, e isso é feito por intermédio de uma instituição financeira, com a qual a compradora terá de se entender. Procedendo assim, alonga-se o tempo para o tempo de pagamento da dívida para quem compra, e vendedora obtém dinheiro com mais rapidez. Simplifico, mas é isso em essência.